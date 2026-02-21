Controlli sul territorio, identificate 294 persone

La Questura di Piacenza, come pianificato nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla prefetta Patrizia Palmisani, ha attuato nel corso della settimana, dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio di maggiore impatto in materia di sicurezza urbana finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità, durante i quali sono stati attenzionati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona del centro cittadino, di via Dante Alighieri e via Colombo. Ai controlli hanno preso parte una ventina di operatori in servizio, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, i Carabinieri e alla Polizia Locale. Nell’ambito dei servizi sono state identificate 294 persone, di cui 88 con precedenti. Tali controlli congiunti proseguiranno nei prossimi mesi anche in altre zone della città, sempre finalizzati al mantenimento della legalità ed impedire possibili azioni che possono incidere sull’ordine e la sicurezza pubblica.