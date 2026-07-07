Droga, due arresti dei carabinieri a Podenzano e Rivergaro

Prosegue l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della Compagnia di Bobbio, che, nel corso di due distinti interventi eseguiti nel territorio piacentino, hanno arrestato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli interventi, effettuati a Podenzano e Rivergaro, hanno consentito di sequestrare complessivamente 60 grammi di cocaina e circa 140 grammi di hashish, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e denaro contante.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio del 3 luglio, intorno alle ore 14 a San Polo di Podenzano. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai carabinieri della Stazione di Bobbio, hanno fermato e sottoposto a controllo un cittadino marocchino di 30 anni, disoccupato, senza fissa dimora sul territorio nazionale. Nel corso delle verifiche, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina, nonché di diverso materiale che, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato destinato alla suddivisione e al confezionamento dello stupefacente. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e custoditi in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Al termine degli adempimenti di rito, il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto presso la Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è stato eseguito il giorno successivo, sabato 4 luglio, intorno alle ore 13, nella frazione Pieve Dugliara di Rivergaro nel bel mezzo di una lite familiare. I carabinieri della Stazione di Rivergaro erano intervenuti in un’abitazione a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Durante i primi accertamenti, i militari hanno appreso che probabilmente in casa vi era dello stupefacente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nella disponibilità di un minorenne circa 140 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 90 euro in contanti, somma ritenuta dai militari compatibile con una possibile attività di cessione dello stupefacente. La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati. Il minorenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, al termine delle formalità previste, è stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza per minori di Ancona, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria minorile.