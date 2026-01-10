Eroina e bilancino in casa, 39enne denunciato per spaccio

Un italiano di 39 anni è stato denunciato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati trovati circa 7,5 g di presumibile sostanza stupefacente del tipo eroina, un bilancino di precisione, 280 euro in banconote di vario taglio, nonché di materiale per il confezionamento di dosi. La perquisizione è scattata dopo una segnalazione di un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Sono in corso indagini per verificare la rete di approvvigionamento e la clientela dell'uomo, e la sostanza sequestrata sarà analizzata in appositi laboratori per le verifiche del caso.

La posizione del soggetto è al vaglio della Divisione Anticrimine.