Esce di strada davanti al cimitero, morto un uomo di 78 anni

Un uomo di 78 anni è morto in seguito ad uno incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi davanti al cimitero di Calendasco. All'origine dell'uscita di strada potrebbe esserci un malore che ha colto all'improvviso l'automobilista. La sua vettura si è andata a schiantare contro un albero nel piazzale del cimitero.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza ma non c'è stato niente da fare nonostante le manovre salvavita. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di legge.