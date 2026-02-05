Espulso a Lodi, si presenta a Piacenza per chiedere asilo
Il 24 enne si è recato spontaneamente in questura ma l'Ufficio immigrazione si è accorto del provvedimento a suo carico e lo ha avviato a Torino per il rimpatrio
Redazione Online
|3 ore fa
Prosegue l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina. Nella giornata di mercoledì 4 febbraio, l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di un cittadino irregolare, identificato per un cittadino egiziano di anni 24 che è stato espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine. Nello specifico, il cittadino egiziano si era presentato spontaneamente in questura per richiedere asilo ma, da controlli effettuati dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione, risultava essere già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Lodi in data 28/01/2026 e con diversi precedenti per reati contro la persona.