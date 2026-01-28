Fermato dai carabinieri un 21enne con droga pronta per lo spaccio

Fermato dai carabinieri di Borgonovo un giovane con dosi di hashish e 180 euro in contanti. Sequestrata la droga, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Stazione di Borgonovo intervenendo nel primo pomeriggio di lunedì 26 gennaio nei pressi di un locale in Piazzale Gramsci, a Castel San Giovanni hanno fermato un giovane pusher trovato in possesso di droga.

Nel corso di un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato due giovani che, alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento sospetto. Mentre uno dei due cercava di dileguarsi, l’altro si è nascosto dietro un gazebo e ha lanciato alcuni oggetti tra le siepi. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare uno dei due giovani e a recuperare quanto gettato: una busta in cellophane contenente quattro dosi di hashish per un peso complessivo di 11,8 grammi, e un contenitore in plastica con tre dosi confezionate singolarmente per un totale di 2,4 grammi della stessa sostanza. Il giovane fermato, un 21enne di Rottofreno, è risultato già noto ai militari per precedenti in materia di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale presso la caserma di Castel San Giovanni, è stato trovato in possesso di 180 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto ed anche quanto trovato nel marsupio del 21enne è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.