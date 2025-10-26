Fiorenzuola: ferisce a coltellate il "rivale" e si uccide dandosi fuoco in auto

Ferito a coltellate su una panchina: sono gravissime le condizioni di un 32enne aggredito a Fiorenzuola nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. L'aggressore è fuggito a bordo di un'auto, ha raggiunto una zona isolata a Lusurasco e si è tolto la vita: ha dato fuoco alla vettura ed è stato trovato carbonizzato all'interno dell'abitacolo.

Le tracce di sangue nei pressi della panchina (foto Lamur)

Il 32enne era stato colpito più volte con un coltello, a quanto pare per motivi passionali. L'aggressione è avvenuta attorno alle 17 in via Lungo Arda. Il 32enne, originario di Como, ha perso molto sangue. Sul posto sono accorse l'autoinfermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola e un'ambulanza della Pubblica assistenza Valdarda, ma è poi stato necessario l'intervento dell'eliambulanza: il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma per essere sottoposto a un intervento chirurgico.