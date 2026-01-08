Fuga a fari spenti e a piedi, ladro fa perdere le tracce nei campi

Fuga a piedi nei campi, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, per un uomo sorpreso a bordo di un furgone, poi risultato rubato.

Verso le 3.30 una pattuglia di Metronotte Piacenza ha notato il mezzo in Via Bazzani, a luci spente e vicino a camion in sosta. Le guardie giurate hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine. L'uomo alla guida del furgone, sempre a luci spente, è partito a tutta velocità dirigendosi verso via Ferdinando di Borbone, Giunto a meta della via è sceso dal mezzo per darsi alla fuga. Inseguito a piedi in mezzo ai campi, favorito dal buio è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pontenure che ha sequestrato il mezzo in quanto è risultato rubato. A bordo sono stati rivenuti tre scatoloni di materiale alimentare, probabilmente frutto di un furto.