Fumava hashish e marijuana in garage, denunciato

Avrebbe usato il garage preso in affitto a Pontenure per fumare marijuana e hashish indisturbato. Ma la sua presenza non è passata inosservata. È intervenuta la Polizia Locale di Valnure Valchero e Pontenure, che ha denunciato il giovane per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dall’intervento è emersa una storia di disagio che riguarda un giovane italiano già conosciuto alle forze di polizia per la sua condotta. L’intervento è scaturito da diverse segnalazioni di cittadini agli uffici comunali.

Diversi pontenuresi avevano infatti informato il Comune di un frequente e sospetto viavai presso un’area condominiale che si trova all’interno di una palazzina di proprietà. La polizia locale ha così disposto accertamenti ed il controllo dell’immobile. Gli agenti hanno ispezionato l’area riscontrando una situazione di grave degrado in un garage, dove le condizioni igienico-sanitarie erano estremamente precarie. All’interno del box era parcheggiata un’auto. Dagli elementi raccolti nel corso dell’intervento, l’auto risultava essere utilizzata come luogo per il consumo di sostanze stupefacenti.