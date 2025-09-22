Furti nei supermercati: tre in poche ore, due sventati

I carabinieri piacentini sono intervenuti in tre distinti episodi legati a furti e tentati furti ai danni di supermercati tra Fiorenzuola e Castel San Giovanni nella giornata di domenica 21 settembre. Gli interventi, avvenuti a poche ore di distanza, hanno consentito di interrompere condotte illecite, raccogliere elementi utili alle indagini e avviare le procedure di denuncia..

In mattinata, intorno alle 10:30, a Fiorenzuola il personale dell’Arma è stato chiamato al supermercato di via Ciarlesi per un furto di liquori consumato da una giovane coppia che, dopo avere occultato alcune bottiglie tra la merce regolarmente acquistata, è riuscita a dileguarsi. Sono state acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza e la titolare provvederà all’inventario e alla denuncia formale. Intanto proseguono gli accertamenti per l’identificazione dei responsabili.

Nel primo pomeriggio, verso le 13.30 a Castel San Giovanni i militari sono intervenuti al supermercato di via Borgonovo in località La Gatta, dove un gruppo di otto persone aveva predisposto carrelli di spesa colmi di generi alimentari pronti per essere asportati. Alla vista del personale del supermercato e dei carabinieri il gruppetto di persone ha abbandonato la merce e tutti sono fuggiti a bordo di due auto. E’ stata diramata la ricerca delle utilitarie e la direzione del punto vendita è stata invitata a sporgere denuncia.

In serata, intorno alle 18:00, sempre a Castel San Giovanni, i carabinieri sono intervenuti in via Fratelli Bandiera per una lite in strada riconducibile a un tentativo di furto al supermercato poco distante. La discussione, con spintoni e il lancio di un carrello, è nata quando il responsabile del supermercato ha cercato di fermare tre uomini che si stavano allontanando con un carrello di alcolici. Il carrello è stato rovesciato in strada e i coinvolti si sono allontanati frettolosamente a piedi. Grazie ai controlli nell’area sono stati identificati due giovani, cittadini stranieri già segnalati nel pomeriggio per un episodio analogo, e non si sono registrati feriti.