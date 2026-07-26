Furto sventato a Carpaneto, inseguimento di un'auto con targa clonata

Furto sventato a Carpaneto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, ma i quattro ladri sono riusciti a fuggire dopo un lungo inseguimento ad alta velocità sulla via Emilia Parmense. La banda, a bordo di una Cupra con targa clonata, ha tentato di colpire due abitazioni in via don Burgazzi. Dopo aver messo a soqquadro una prima casa senza trovare nulla da rubare, i malviventi hanno cercato di introdursi in una seconda villetta, ma sono stati notati da un vicino che ha chiamato il 112.

E' accaduto nei giorni scorsi in una zona residenziale di Carpaneto. All'arrivo dei militari i tre complici sono risaliti in auto, dove li attendeva il quarto uomo, facendo scattare un inseguimento che ha coinvolto tre pattuglie della compagnia di Fiorenzuola. La fuga è proseguita sulla strada per San Protaso, per poi raggiungere Fiorenzuola e Alseno con sorpassi estremamente pericolosi. «Abbiamo rischiato uno scontro frontale», racconta un automobilista.

I carabinieri hanno interrotto l'inseguimento per evitare ulteriori rischi agli utenti della strada. I quattro sono riusciti a far perdere le proprie tracce sfruttando le strade interne di Alseno. Sono in corso le indagini per identificare i componenti della banda.