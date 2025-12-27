Gragnano, tentano il furto in sagrestia ma la porta resiste

"Non tutti vengono in chiesa per pregare. Anche a Natale qualcuno prova a rubare… per fortuna senza riuscirci". Ecco l’amaro commento che si legge sulla pagina Facebook della parrocchia di Gragnano intitolata a San Michele Arcangelo. Un post corredato dalla foto di una porta spaccata.

La porta è quella che, dalla chiesa, porta in sagrestia. Rotta da qualcuno che si è intrufolato nell’edificio sacro nel pomeriggio del giorno di Natale e ha poi abbandonato l’impresa, forse disturbato dall’arrivo di un fedele.

Non è stato rubato nulla e il danno è semplicemente quello arrecato alla porta. Lo conferma il parroco, don Alessandro Ponticelli, che si è accorto dell’effrazione nel tardo pomeriggio di giovedì. «Evidentemente un tentativo di furto, qualcuno ha cercato d’entrare in sagrestia. Ma ha rotto la porta al di sotto del chiavistello e non è riuscito a entrare. Non manca nulla e non ci sono testimoni. Non abbiamo idea su chi possa aver agito».