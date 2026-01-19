Gragnano, uomo armato rapina la Coop

Minaccia la cassiera e rapina il supermercato. Un bandito solitario ha rapinato nella serata di lunedì 19 gennaio la Coop di Gragnano. L'uomo, con il volto coperto da un passamontagna e pare armato di pistola, è entrato nel punto vendita all'orario di chiusura. All'interno c'erano solo le commesse. Il malvivente si è fatto consegnare dalla cassiera l'incasso ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. Il personale del supermercato, comprensibilmente spaventato, ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati in breve i carabinieri e anche sanitari del 118. La cassiera infatti, sotto shock per quanto successo, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. I carabinieri hanno interrogato i testimoni e prelevato i filmati delle telecamere della zona per arrivare a identificare il fuggitivo.

E' il secondo "colpo" in due mesi ai danni della Coop di Gragnano. Nel novembre scorso il supermercato alle porte del paese, in località Brodo, lungo la provinciale per Casaliggio, era stato preso di mira da una banda di ladri con un'auto-ariete che aveva sfondato una delle vetrate principali dell’edificio per tentare l’accesso ai locali interni. L’obiettivo sarebbe stato la vicina cassaforte, che tuttavia non è stata portata via. L’incursione infatti è stata interrotta grazie al sistema di allarme scattato subito dopo la rottura del vetro. Il rapido arrivo di guardie giurate e carabinieri ha colto di sorpresa i ladri, che si sono limitati ad arraffare della semplice merce in vendita per poi scappare a bordo di un'auto di grossa cilindrata.