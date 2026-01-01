Guasto elettrico, incendio in un condominio a Borgonovo

Un piccolo incendio si è sviluppato in un condominio di Borgonovo a causa di un guasto elettrico nella tarda serata di oggi, 1 gennaio 2025. Ha preso fuoco un contatore e si è sviluppato molto fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelsangiovanni e una squadra dell'Enel.

Il rogo si è verificato in una palazzina di quattro appartamenti di via San Ziliano. Gli inquilini sono usciti all'esterno della casa quando si sono accorti del fumo. Nessuno di loro è rimasto intossicato.

Le fiamme sono state spente velocemente. Il condominio è tuttavia rimasto senza energia elettrica.