In cella per rapina ed evasione, deve scontare condanna a 8 anni

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della questura di Piacenza ha rintracciato un italiano di 59 anni, residente a Piacenza, con a suo carico un ordine di carcerazione. Dovrà espiare una pena detentiva di 8 anni, un mese e 13 e giorni per condanne relative ai reati di rapina ed evasione, oltre che porto di armi e furto, tutte commesse a Piacenza negli ultimi anni.

Revocato il beneficio dell’affidamento in prova a seguito di continue violazioni del provvedimento. In particolare, l’uomo ha continuato ad abusare di alcool e stupefacenti, nonostante gli fosse stato consentito di fruire di tale beneficio per disintossicarsi. Addirittura, in una circostanza era precipitato da un balcone, durante un litigio con un parente, proprio a causa dello stato di alterazione.

Inoltre, all’atto del rintraccio, l’arrestato è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish.