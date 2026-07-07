Incastrata tra le lamiere dell'auto, liberata dai Vigili del fuoco

Due incidenti con auto ribaltate hanno coinvolto altrettanti giovani sulle strade piacentine per fortuna senza gravi conseguenze per i feriti. Nei pressi di Pontedellolio, dopo mezzanotte, una Fiat 500, mentre percorreva la provinciale Valnure fra Bettola e Piacenza, ha sbandato ed è uscita di strada capovolgendosi. Sul posto ambulanza, automedica, Vigili del fuoco e carabinieri. Ferita una ragazza trasportata all'ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi, anche se i Vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per liberarla dalle lamiere della vettura nella quale era rimasta bloccata.

Questa mattina, in prossimità di Gragnano, un'auto guidata da un ragazzo ventenne è finita in un campo a ruote all'aria. Intervenuti, assieme ad ambulanza e automedica, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ferite non gravi per il conducente.