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Incastrata tra le lamiere dell'auto, liberata dai Vigili del fuoco

Incidente senza gravi conseguenze la notte scorsa nei pressi di Pontedellolio. Ferita una ragazza. A Gragnano auto finisce nel campo: lievi ferite per il ventenne alla guida

Ermanno Mariani
|1 ora fa
L'incidente di Pontedellolio
L'incidente di Pontedellolio
1 MIN DI LETTURA
Due incidenti con auto ribaltate hanno coinvolto altrettanti giovani sulle strade piacentine per fortuna senza gravi conseguenze per i feriti. Nei pressi di Pontedellolio, dopo mezzanotte, una Fiat 500, mentre percorreva la provinciale Valnure fra Bettola e Piacenza, ha sbandato ed è uscita di strada capovolgendosi. Sul posto ambulanza, automedica, Vigili del fuoco e carabinieri. Ferita una ragazza trasportata all'ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi, anche se i Vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per liberarla dalle lamiere della vettura nella quale era rimasta bloccata.
Questa mattina, in prossimità di Gragnano, un'auto guidata da un ragazzo ventenne è finita in un campo a ruote all'aria. Intervenuti, assieme ad ambulanza e automedica, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ferite non gravi per il conducente. 
L'incidente di Gragnano
L'incidente di Gragnano

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