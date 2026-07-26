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Incendio in una abitazione, uomo ustionato

Le fiamme sono divampate in un appartamento nel quartiere San Lazzaro a Piacenza. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto e hanno messo in sicurezza i locali

Redazione Online
|1 ora fa
Intervento dei vigili del fuoco (foto di repertorio)
Intervento dei vigili del fuoco (foto di repertorio)
1 MIN DI LETTURA
Paura nella mattinata di domenica 26 luglio 2026 nel quartiere San Lazzaro di Piacenza, dove un uomo è rimasto ustionato a una mano in seguito a un principio d'incendio scoppiato in un appartamento di via dei Ripalta. L'allarme è scattato poco dopo le 8.30, con l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. 
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate a causa di un banale incidente domestico. La persona che si trovava nell'abitazione ha riportato un'ustione a una mano ed è stata trasportata all'ospedale di Piacenza per le cure del caso.
I vigili del fuoco hanno rapidamente domato e messo in sicurezza il principio d'incendio, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell'appartamento.

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