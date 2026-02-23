Inveisce contro un carro e insulta i carabinieri, arrestato

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio durante il “Carnevale Bobbiese” in Piazza Santa Fara, dove un uomo di 49 anni, residente nel Milanese, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Bobbio al termine di un intervento per disordini. Secondo la ricostruzione, l’episodio sarebbe iniziato nei pressi di un carro allegorico: l’uomo, mascherato per i festeggiamenti con trucco sul volto e capelli tinti, avrebbe disturbato l’andamento della sfilata avvicinandosi ai figuranti pronunciando ripetute ingiurie e frasi offensive, con toni accesi e atteggiamento provocatorio. Le contestazioni avrebbero riguardato sia il carro sia chi vi partecipava, con espressioni denigratorie tali da richiamare l’attenzione dei presenti e rendere necessario l’intervento degli operatori impegnati nel servizio di ordine e sicurezza.

Quando i carabinieri sono intervenuti per riportare la calma e procedere all’identificazione, l’uomo, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, avrebbe proseguito con insulti e frasi oltraggiose anche nei confronti dei militari, mantenendo un comportamento aggressivo e non collaborativo. Nella fase immediatamente successiva la situazione è degenerata: l’uomo ha spintonato e colpito un’operatrice della Polizia Locale, facendola cadere, ed ha poi minacciato e aggredito anche un carabiniere intervenuto in supporto.

L’intervento si è concluso con l’arresto. L’uomo è stato portato in caserma per gli adempimenti di rito, durante i quali ha continuato ad essere poco collaborativo, usando turpiloqui e linguaggio blasfemo minacciando gli operanti. A carico del 49enne vengono contestati i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo previsto per la giornata odierna.