Ladri alle scuole elementari rubano i computer dei bambini

Computer portatili e monetine dei distributori. Sono stati questi gli obiettivi dei ladri che venerdì sera hanno messo a segno due furti in altrettante scuole di Piacenza: le elementari De Gasperi in via Stradella e Don Minzoni in via Gramsci. Sembra che anche una scuola media della città sia finita nel mirino dei soliti ignoti venerdì sera, ma non è stato possibile avere conferma dal dirigente scolastico.

Alla elementare Don Minzoni invece il furto è stato ingente: "Sono stati prelevati sei computer portatili – spiega il direttore dell’ottavo circolo didattico Antonino Furnari – ed è stato scassinato un distributore. Per noi è un bel danno perché i computer sono utilizzati dai nostri studenti per lo studio quotidiano e dovremo riacquistarli urgentemente".

Anche la scuola De Gasperi all’Infrangibile venerdì sera è stata “visitata” dai ladri: "Abbiamo cercato di risalire al numero di seriale di due computer che sono spariti – fa presente il dirigente scolastico del terzo circolo didattico Romeo Nicola Manno – hanno rubato quelli, ma non hanno danneggiato i distributori di cibi e bevande"