Ladri “superstiziosi” in azione: saccheggiati due appartamenti

Due appartamenti dello stesso condominio di via IV Novembre sono stati saccheggiati durante l’assenza dei proprietari per le vacanze. I ladri, entrati senza forzare la porta blindata e riusciti ad aprire anche una cassaforte, hanno portato via oro, gioielli e oggetti di valore, lasciando però al loro posto l’argento: un particolare che fa pensare a una presunta superstizione. Curioso anche il ritrovamento di una polvere bianca sparsa nell’abitazione. Sul doppio furto indaga la polizia.