Lotta allo spaccio di droga, la Finanza sequestra hashish
Cinquanta grammi, sei soggetti segnalati come assuntori, oltre trenta persone identificate. E' il bilancio delle attività delle Fiamme Gialle negli ultimi giorni
Marcello Pollastri
|1 ora fa
Oltre trenta persone identificate e controllate, 50 grammi di hashish sequestrato e sei soggetti segnalati come assuntori alla prefettura. Proseguono incessanti i controlli delle Fiamme Gialle del Comando provinciale finalizzati a contrastare i traffici illeciti in genere con particolare riferimento a quelli degli stupefacenti. E questo è il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza degli ultimi giorni.
La specifica azione – messa in atto dai militari della sezione antiterrorismo pronto impiego del Gruppo di Piacenza – nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mira ad assicurare, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità del Corpo capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione e/o repressione degli illeciti economico/finanziari, compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno anche di minori.
Un’azione di contrasto capillare, che nello scorso fine settimana e ieri, come detto, ha portato al controllo di oltre 30 soggetti, di cui 6 segnalati alla locale prefettura poiché occultavano sostanza stupefacente sulla persona complessivamente oltre 50 grammi di hashish.