Lotta allo spaccio di droga, la Finanza sequestra hashish

Oltre trenta persone identificate e controllate, 50 grammi di hashish sequestrato e sei soggetti segnalati come assuntori alla prefettura. Proseguono incessanti i controlli delle Fiamme Gialle del Comando provinciale finalizzati a contrastare i traffici illeciti in genere con particolare riferimento a quelli degli stupefacenti. E questo è il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza degli ultimi giorni.

La specifica azione – messa in atto dai militari della sezione antiterrorismo pronto impiego del Gruppo di Piacenza – nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mira ad assicurare, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità del Corpo capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione e/o repressione degli illeciti economico/finanziari, compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno anche di minori.

Un’azione di contrasto capillare, che nello scorso fine settimana e ieri, come detto, ha portato al controllo di oltre 30 soggetti, di cui 6 segnalati alla locale prefettura poiché occultavano sostanza stupefacente sulla persona complessivamente oltre 50 grammi di hashish.