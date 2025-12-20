Maxioperazione contro lo spaccio, sequestri anche a Piacenza. Una denuncia

Nell’ambito della maxioperazione dello S.C.O. in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, denominata “Cannabis Light”, nei giorni scorsi, gli equipaggi della Squadra Mobile della Questura di Piacenza hanno svolto servizi mirati in città che hanno portato al sequestro totale di 130 grammi di cannabinoidi, 13 di cocaina e 5 di droghe sintetiche. Inoltre sono state controllate 588 persone e 95 veicoli.

E' stato anche denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti il titolare di un esercizio commerciale cittadino, che aveva messo in vendita infiorescenze di cannabis, in contrasto alle disposizioni normative vigenti.