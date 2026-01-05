Minacce e resistenza, armi e danneggiamenti: denunciato

Nella notte di sabato 3 gennaio le volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nei pressi di un bar nella zona di viale Dante, in quanto l’addetto alla sicurezza del locale aveva segnalato la presenza di un soggetto molesto, palesemente ubriaco che brandendo un’arma da taglio minacciava i presenti.

Giunti sul posto, gli agenti sono riusciti a bloccarlo con fatica, in quanto aveva un atteggiamento poco collaborativo, cercando prima di allontanarsi. Una volta immobilizzato ha continuato nella sua azione aggressiva, ed agitandosi sempre di più, ha cercato di divincolarsi scalciando e minacciando chiunque gli fosse vicino.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una forbice da elettricista con lama lunga 5 cm, di cui ha saputo giustificarne il possesso, verosimilmente utilizzata per minacciare i presenti.

Si tratta di un marocchino di 40 anni, in regola con le norme per il soggiorno e residente in provincia di Bergamo, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante l’accompagnamento in Questura ha continuato ad opporre resistenza, danneggiando anche l’autovettura di servizio, colpendo ripetutamente il finestrino con calci.

E' stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e contravvenzionato per ubriachezza; è stato poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli eventuali successivi provvedimenti di competenza.

Analogamente, la Divisione Anticrimine sta valutando a suo carico l’applicazione di misure di prevenzione volte ad arginarne le condotte criminali e a prevenire ulteriori fenomeni.