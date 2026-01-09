Minore al volante ubriaco e senza patente, con 30 grammi di hashish: denunciato

Nella notte dell’8 gennaio, verso l'1 e 30, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno fermato un’autovettura in Viale Patrioti con a bordo due persone. Alla guida si trovava un 17enne straniero, in Italia senza fissa dimora che è risultato positivo all’alcol test. Il giovane non ha esibito la patente di guida, mai conseguita, e ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro contenente 31,5 grammi di hashish.

Il passeggero, un 35enne connazionale, domiciliato a Milano, è risultato destinatario di un provvedimento di notifica emesso dalla Questura di Milano, con il quale veniva negata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel novembre del 2022.

Entrambi sono stati accompagnati in caserma, dove sono stati identificati e perquisiti con esito negativo. Il veicolo, una Seat Leon, è stato sequestrato.

Entrambi hanno ricevuto un invito formale a presentarsi presso la Questura di Piacenza per regolarizzare la loro posizione, il 17enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente mai conseguita.