Mobilitazione per soccorrere una persona anziana
Una donna ha avuto un malore a Travo. E' stata trasportata a Rivergaro dove è atterrata l'eliambulanza. La paziente è stata traferita all'ospedale di Parma
Redazione Online
|4 ore fa
Mobilitazione di mezzi di soccorso nel primo pomeriggio del 26 luglio 2026 nei pressi del campo sportivo di Rivergaro. L'eliambulanza di Parma, un'ambulanza della pubblica assistenza Valtrebbia di Travo e un mezzo del 118 sono intervenuti a causa di un malore avuto da una donna di 85 anni a Travo. Le sue condizioni apparivano molto gravi e quindi è stato deciso il ricovero all'ospedale di Parma. Le ambulanze intervenute sul posto hanno caricato la paziente e l'hanno portata a Rivergaro, dove nel frattempo era atterrato l'elicosoccorso.