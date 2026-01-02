Non rispetta il divieto di avvicinamento all'ex compagna, 66enne arrestato

Un 66enne residente a Piacenza e originario dell'est Europa è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di entrare nell'abitazione dell'ex compagna nonostante fosse già sottoposto a misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e a divieto di avvicinamento alla donna.

Il fatto è avvenuto nella serata del primo giorno dell'anno. La Volante della Polizia interveniva nella zona di via Boselli una cittadina dei paesi dell’est di 65 anni segnalava la presenza del suo ex compagno davanti alla sua abitazione, intenzionato a volervi accedere a tutti i costi, pur avendo in atto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento.

Tale misura restrittiva era stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza a seguito dei maltrattamenti subiti dalla donna dal 2023 allo scorso anno.

Sul posto i poliziotti trovavano l’uomo segnalato, un cittadino dei paesi dell’est di 66 anni, residente a Piacenza, il quale, fermo davanti al portone d’ingresso dell’abitazione della donna, riferiva ai poliziotti di trovarsi lì per entrare in casa al fine di poter augurare buone feste alla sua ex compagna.

Nella circostanza i poliziotti, dopo averlo compiutamente identificato ed accertato che effettivamente risultava a suo carico la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare ed il divieto di avvicinamento, con controllo elettronico, nei confronti della sua ex compagna, veniva arrestato e condotto in questura dove veniva trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa della direttissima. Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere e quindi condotto presso la locale casa circondariale.