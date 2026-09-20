Nuovo colpo al supermarket del bandito col monopattino

Nuovo colpo del bandito con il monopattino in un supermercato. Questa volta ad essere preso di mira nella serata di ieri è stato il Penny Market di via Conciliazione. Il malvivente armato di pistola ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro contenuto in cassa, poche centinaia di euro.

Subito dopo è fuggito secondo alcuni testimoni a bordo di un monopattino. A 48 ore dalla rapina andata a segno al Galassia, nel tardo pomeriggio di ieri un uomo armato di pistola ha colpito di nuovo. Nel mirino è dunque finito un altro supermercato. Arma in pugno è entrato nel negozio e ha puntato la pistola contro una cassiera, si è fatto consegnare denaro contante, poi è fuggito. La donna, sotto shock, è stata soccorsa dalle colleghe e poi dal personale della Croce Rossa intervenuto sul posto.