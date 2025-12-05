Operaio 22enne preso con 380 grammi di hashish

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Piacenza e con il supporto di due unità cinofile della Guardia di Finanza, “Helly” e “Martin”, hanno concluso un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato all’arresto di un giovane operaio di 22 anni, residente a Fiorenzuola d'Arda, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di hashish.

L’indagine è stata avviata grazie ad una serie di attività investigative condotte dai carabinieri di Fiorenzuola, che hanno monitorato la zona del Comune della Val d’Arda e di quelli limitrofi, raccogliendo informazioni su un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Aliquota Operativa hanno seguito la pista grazie alla segnalazione di movimenti sospetti nella zona, individuando l’indagato come uno degli attori principali in un giro di spaccio che coinvolgeva minori e giovani del territorio. Le cessioni di droga venivano effettuate in luoghi pubblici e nelle vicinanze di scuole, e i militari avrebbero identificato il giovane coinvolto in numerose transazioni illecite.

Alle prime luci dell’alba di ieri, 4 dicembre 2025, i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Alle 06:00 circa, i militari si sono recati presso l’abitazione del giovane 22enne, dove hanno messo in atto la perquisizione con il supporto di due unità cinofile della Guardia di Finanza di Piacenza. I cani antidroga, "Helly" e "Martin", sono stati fondamentali nel rinvenire minimi quantitativi di droga, hanno subito fiutato la presenza di droga nel garage e nella camera da letto dell’indagato. All’arrivo dei carabinieri, poi, l’indagato ha cercato di disfarsi di una busta di plastica contenente droga lanciandola dalla finestra. Il gesto è stato prontamente intercettato da uno dei militari, che ha recuperato la busta. La perquisizione ha permesso di rinvenire alcuni panetti di hashish del peso complessivo di 380 grammi, confezionati in modo da eludere i controlli, e materiale per il confezionamento.

Il giovane operaio è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo tutte le formalità di rito espletate presso la caserma di Fiorenzuola d’Arda, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.