Ornamenti rubati dalle cappelle del cimitero di Roveleto
Qualche giorni fa un furto analogo si è verificato a San Pietro in Cerro. Si tratta di gesti che suscitano sdegno anche se la refurtiva è di poco valore
Valentina Paderni
|56 minuti fa
Sono diversi i cimiteri della val d’Arda e della val Chero che sono stati saccheggiati delle catenelle che chiudono le cappelle private. Negli anni è accaduto a Ciriano, Chero, Celleri, Travazzano, Carpaneto, Cortemaggiore, pochi giorni fa a San Pietro in Cerro e, ieri, a Roveleto.
Solitamente gli elementi ornamentali che delimitato l’accesso alle cappelle, sono di leghe metalliche di poco valore, resistenti agli agenti atmosferici. Quelle che sono state rubate potrebbero essere state in bronzo, così com’era già accaduto anni fa proprio in territorio magiostrino.
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