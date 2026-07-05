Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Ornamenti rubati dalle cappelle del cimitero di Roveleto

Qualche giorni fa un furto analogo si è verificato a San Pietro in Cerro. Si tratta di gesti che suscitano sdegno anche se la refurtiva è di poco valore

Valentina Paderni
|56 minuti fa
Ornamenti rubati dalle cappelle del cimitero di Roveleto
1 MIN DI LETTURA
Sono diversi i cimiteri della val d’Arda e della val Chero che sono stati saccheggiati delle catenelle che chiudono le cappelle private. Negli anni è accaduto a Ciriano, Chero, Celleri, Travazzano, Carpaneto, Cortemaggiore, pochi giorni fa a San Pietro in Cerro e, ieri, a Roveleto.
Solitamente gli elementi ornamentali che delimitato l’accesso alle cappelle, sono di leghe metalliche di poco valore, resistenti agli agenti atmosferici. Quelle che sono state rubate potrebbero essere state in bronzo, così com’era già accaduto anni fa proprio in territorio magiostrino.

Gli articoli più letti della settimana