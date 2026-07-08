Picchia la madre durante una lite, arrestato dalla polizia

Le urla provenienti dall’appartamento hanno allarmato i vicini, che senza esitazione hanno chiamato il 113. L’immediato intervento delle volanti della polizia ha così posto fine a una violenta lite familiare culminata con l’arresto in flagranza di un giovane piacentino di circa 25 anni, ora accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è avvenuto nella serata di alcuni giorni fa in città, fatto che comunque, pur confermato dagli uffici di viale Malta, presenta ancora diversi contorni da chiarire. Secondo le prime informazioni emerse, all’interno dell’abitazione sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra il ragazzo e la madre. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione fisica ai danni della donna.

Secondo quanto trapela, all’origine della difficile situazione familiare vi sarebbero i problemi di tossicodipendenza del giovane, elemento che potrebbe aver contribuito ad alimentare tensioni già presenti all’interno del nucleo familiare.