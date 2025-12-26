Polizia Locale: aumentano i casi di fuga dopo gli incidenti stradali

A partire dalla sera della Vigilia di mercoledì 24 dicembre e sino al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la Polizia Locale di Piacenza ha garantito il presidio e il controllo del territorio e ha portato a termine un’articolata attività investigativa a tutela della legalità e della correttezza nei confronti dell’intera collettività.

Proprio nel giorno della Vigilia, gli agenti in forza al Comando di via Rogerio hanno avvisato la Procura della Repubblica di Piacenza in merito a una complessa attività investigativa che ha consentito di ricostruire con precisione un episodio inizialmente denunciato come furto, rivelatosi invece una simulazione di reato finalizzata a evitare pesanti sanzioni amministrative. Protagonista del fatto un 18enne piacentino che, a seguito di un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in città, si era dato alla fuga abbandonando il ciclomotore da lui condotto, pur essendo sprovvisto di patente di guida. A seguito di approfonditi accertamenti e di un’attenta analisi degli elementi raccolti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’effettiva dinamica dell’evento e a identificare il soggetto coinvolto, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di simulazione di reato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Parallelamente all’attività di polizia giudiziaria, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui la fuga dopo incidente, la mancata copertura assicurativa e la guida senza patente. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo, a conferma della gravità e della molteplicità delle irregolarità riscontrate.

«L’episodio si inserisce in un contesto che, negli ultimi mesi, vede un preoccupante aumento degli incidenti stradali con fuga, fenomeno sul quale la Polizia Locale di Piacenza è costantemente impegnata attraverso controlli mirati e articolate attività investigative, svolte anche grazie ad agenti esperti che operano all’interno della nuova control room dedicata alla videosorveglianza – rende noto il Comando di via Rogerio –. L’esperienza dimostra come i tentativi di sottrarsi alle proprie responsabilità non solo non portino benefici, ma aggravino sensibilmente la posizione di chi li mette in atto, sotto il profilo amministrativo e penale. La Polizia Locale rinnova infine l’invito al rispetto delle norme e ricorda che la fuga dopo un incidente e le dichiarazioni mendaci rappresentano comportamenti gravi, che comportano conseguenze rilevanti e inevitabili. Fermarsi, assumersi le proprie responsabilità e collaborare è sempre l’unica scelta corretta».

Divieti di sosta

Nella serata della Vigilia di Natale, le tre pattuglie in servizio sul territorio del Comune di Piacenza hanno risposto a sette richieste di intervento per veicoli in divieto di sosta, risolvendo prontamente le situazioni di disagio segnalate dagli automobilisti. Una richiesta di intervento è inoltre pervenuta alla centrale operativa per problematiche legate a disturbo e musica ad alto volume proveniente da un locale del centro storico. Una quarta pattuglia è stata impegnata nel presidio di piazza Duomo, nell’ambito di un servizio di ordine pubblico coordinato dalla Questura per la messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Anziana in condizioni di disagio

Nel giorno di Natale, tra la mattina e il pomeriggio, le pattuglie sono state chiamate a intervenire in due casi di soccorso e ausilio a persone. Nel primo episodio, al mattino, una donna ha chiesto l’aiuto degli agenti per l’anziana madre, che appariva vivere in condizioni di disagio. Presso l’abitazione della signora, situata in centro storico, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. La donna, rifiutando il trasporto al pronto soccorso per eventuali cure, è stata affidata alla figlia, mentre gli agenti proseguiranno con le verifiche del caso in merito all’eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza. Nel tardo pomeriggio, invece, due pattuglie sono intervenute in un’abitazione della zona di via Manfredi, dove il 118 aveva attivato la procedura del codice blu per un presunto arresto cardiaco. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno applicato il defibrillatore e proseguito le manovre di massaggio cardiaco, già avviate da un familiare e successivamente continuate dal personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica. Purtroppo, per la donna, una 76enne, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sempre nel pomeriggio, su richiesta del 118 e della Questura di Piacenza, le pattuglie sono state impegnate nei rilievi di un sinistro stradale avvenuto tra due autovetture all’intersezione a rotatoria tra via Emilia Pavese e via Montebello. Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso: le loro condizioni non sono risultate gravi.

La Verza, ubriaco al volante

Nel corso del turno serale, una pattuglia impegnata in un controllo dinamico del territorio nella frazione di La Verza, tra la Strada Statale 45 e l’ingresso della tangenziale sud, ha notato un’auto che procedeva a zig-zag. Con non poca difficoltà, anche grazie al supporto di una seconda pattuglia, gli agenti sono riusciti a intimare l’alt al veicolo. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, il conducente, un 47enne piacentino, è risultato essere alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Accompagnato presso il Comando per ulteriori controlli, è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,25 grammi per litro di sangue, oltre quattro volte superiore al limite consentito di 0,5 g/l.

Lampione pericolante

Nella mattinata di Santo Stefano, infine, una pattuglia è intervenuta in via Beati, unitamente ai Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza di un lampione della pubblica illuminazione risultato pericolante.