Preso ed espulso pregiudicato tradito dalla passione per l'alcol

Fatale gli è stata la passione per gli alcolici. Preso dall'addetto alla sicurezza alle casse mentre tentava di impossessarsene senza pagare, in seguito all'intervento della polizia l'uomo è stato identificato come un pregiudicato per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti ed in materia di immigrazione.

I fatti

Nella sera del 4 gennaio, una volante della polizia, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta al supermercato Esselunga perché un soggetto aveva tentato di asportare della merce senza pagarla. Gli operatori, giunti sul posto, ricostruivano l’accaduto constatando che l'uomo, mentre stava oltrepassando le casse, veniva intercettato dall’addetto alla vigilanza, che lo aveva sorpreso intento ad occultare alcune bottiglie di alcolici all’interno della sua giacca. Il cittadino, straniero, senza esitazione, riconsegnava le bottiglie di alcolici che aveva poco prima tentato di asportare. Ma tale comportamento, con il quale probabilmente sperava di farla franca, non è bastato a convincere i poliziotti a lasciarlo andare.

Il soggetto, sprovvisto di documento identificativo, veniva accompagnato in Questura per le formalità di rito ed identificato come cittadino marocchino di anni 38, rilevati anche a suo carico numerosi precedenti penali. Veniva denunciato per l’inottemperanza sia all’ultimo Ordine del Questore di Piacenza di lasciare il territorio dello Stato e sia al foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni notificato in data 27.01.2025 emesso sempre dal Questore di Piacenza. Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione veniva espulso ed accompagnato presso il centro di permanente e rimpatri di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine che avverrà nei prossimi giorni.