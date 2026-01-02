Preso il rapinatore della tabaccheria di via Dante

La polizia ha arrestato il rapinatore che aveva preso di mira il bar tabaccheria di via Dante nella prima mattinata del 13 dicembre scorso e aveva poi rubato un mezzo di Iren per scappare. Si tratta di un cittadino di origini marocchine, di 40 anni, senza fissa dimora. L'indagine della Squadra Mobile si è avvalsa anche delle telecamere presenti in zona. La Squadra Mobile, lo scorso 31 dicembre, dava quindi esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di rapina ai danni del titolare del bar e furto aggravato del mezzo Iren utilizzato per la fuga. L'uomo dopo le formalità di rito veniva portato in carcere.

I fatti

Nella prima mattinata del 13 dicembre 2025, la volante interveniva in viale Dante in quanto il richiedente, titolare di un bar tabacchi, segnalava di aver poco prima subito una rapina da parte di un soggetto verosimilmente di etnia nordafricana.

Sul posto i poliziotti apprendevano che il rapinatore aveva agito da solo e precisamente, dopo aver consumato un caffè, si avvicinava al titolare dell’esercizio commerciale e, dicendogli di avere una pistola, senza però mostrargliela, ma mimando il gesto come se volesse prenderla dalla giacca, si faceva consegnare i soldi contenuti nella cassa, circa 200 euro, per poi allontanarsi velocemente dal locale.

Si apprendeva altresì che il rapinatore, per darsi rapidamente alla fuga, aveva rubato un furgoncino dell’Iren che si trovava in sosta nelle vicinanze con le chiavi inserite, mentre l’operatore ecologico stava facendo il suo lavoro.

Nell’immediatezza venivano subito avviate le ricerche con esito negativo; il giorno seguente la volante trovava il veicolo Iren rubato, abbandonato nella zona del quartiere Farnesiana.