Questura, in un anno 110 arresti e 913 denunce

Centodieci arresti, 913 denunce, 23.907 persone controllate, 5.998 veicoli controllati. Sono solo alcuni dei numeri del 2025 della Polizia di Stato presentati questa mattina nel corso della conferenza stampa di fine anno, la prima del questore Gianpaolo Bonafini a Piacenza. In città da soli due mesi, le cifre fanno vedere anche come con il nuovo capo della Polizia le attività di controllo in questo periodo siano aumentate, in particolare nei luoghi di aggregazione e nel contrasto all'immigrazione clandestina. L'Ufficio immigrazione si è occupato di 222 pratiche di espulsione, 47 accompagnamenti ai Centri di permanenza per il rimpatrio, 26 accompagnamenti alla frontiere. Nel campo della lotta alla droga sono stati sequestrati 2.793 grammi di cocaina e 902 di cannabinoidi.