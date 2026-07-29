Rissa nella notte in via Pozzo, fuggi fuggi all'arrivo delle pattuglie

Momenti di tensione nella scorsa notte in via Pozzo, a Piacenza, dove intorno alle 3 è scoppiata una rissa. Secondo una prima ricostruzione, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di nordafricani.

L'allarme ha fatto convergere sul posto una pattuglia dei carabinieri, una della polizia, una della guardia di finanza e due pattuglie di Metronotte Piacenza. È stata inoltre inviata un'ambulanza del 118, poiché nello scontro alcune persone avrebbero riportato contusioni.

All'arrivo delle forze dell'ordine, i partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga lungo via Alberoni, disperdendosi tra via Tibini e via Roma e facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.