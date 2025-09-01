Schianto a Carpaneto, due persone all'ospedale

Due persone all’ospedale in seguito alla scontro frontale tra un furgone e un’auto avvenuto verso le 19 di oggi, 1 settembre 2025, sulla provinciale 38 tra Chero e Ciriano, nel territorio di Carpaneto. A destare maggiore preoccupazione le condizioni di una donna di 33 anni di Lugagnano, portata d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Al pronto soccorso anche un uomo di 45 anni di Chero che era alla guida del furgone.

In seguito all’impatto le due vetture sono finite fuori strada. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, l’auto infermieristica del 118, la pubblica assistenza di Carpaneto. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia locale Valnure Valchero.