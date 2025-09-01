Monday, September 1

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Monday, September 1

Seguici

Schianto a Carpaneto, due persone all'ospedale

L'incidente è avvenuto tra Chero e Ciriano. Un giovane donna e un uomo trasportati al pronto soccorso di Piacenza. Entrambe le vetture fuori strada

Redazione Online
|2 ore fa
Schianto a Carpaneto, due persone all'ospedale
1 MIN DI LETTURA
Due persone all’ospedale in seguito alla scontro frontale tra un furgone e un’auto avvenuto verso le 19 di oggi, 1 settembre 2025, sulla provinciale 38 tra Chero e Ciriano, nel territorio di Carpaneto. A destare maggiore preoccupazione le condizioni di una donna di 33 anni di Lugagnano, portata d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Al pronto soccorso anche un uomo di 45 anni di Chero che era alla guida del furgone.
In seguito all’impatto le due vetture sono finite fuori strada. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, l’auto infermieristica del 118, la pubblica assistenza di Carpaneto. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia locale Valnure Valchero.
Il furgone finito fuori strada
Il furgone finito fuori strada

Gli articoli più letti della settimana