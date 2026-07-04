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Schianto a Mezzano Scotti, due persone ferite

Due auto si sono scontrate violentemente. Un uomo e una donna sono stati trasportati al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto ambulanze, pompieri e carabinieri

Redazione Online
|2 ore fa
Schianto a Mezzano Scotti, due persone ferite
1 MIN DI LETTURA
Scontro tra due auto a Mezzano Scotti, frazione di Bobbio, verso le 10 di sabato 4 luglio 2026. Lo schianto è stato molto violento e due persone sono state trasportate in ospedale. Il più grave è un uomo di 73 anni, meno grave una donna di 70 anni, entrambi al pronto soccorso di Piacenza.
L'incidente è avvenuto in via Martiri della Libertà, all'incrocio con la strada di Caldarola. Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza di Rivergaro e Travo, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.

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