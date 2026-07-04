Schianto a Mezzano Scotti, due persone ferite

Scontro tra due auto a Mezzano Scotti, frazione di Bobbio, verso le 10 di sabato 4 luglio 2026. Lo schianto è stato molto violento e due persone sono state trasportate in ospedale. Il più grave è un uomo di 73 anni, meno grave una donna di 70 anni, entrambi al pronto soccorso di Piacenza.

L'incidente è avvenuto in via Martiri della Libertà, all'incrocio con la strada di Caldarola. Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza di Rivergaro e Travo, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.