Schianto tra due auto, tre persone all'ospedale

Incidente stradale verso le 8 di sabato 4 luglio 2026 a Chiavenna Landi, sulla strada tra Cortemaggiore e Piacenza. Lo schianto è avvenuto nel punto dove la strada prende il nome di via Piacenza. All'incrocio con via Caorso due auto si sono scontrate. Tre le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve. Sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso di PIacenza. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.