Scontro frontale sulla tangenziale di Piacenza: due feriti gravi

Grave incidente questa mattina sulla tangenziale sud di Piacenza all'altezza dell'uscita di Montale. Due persone, a seguito di uno scontro frontale dove le due carreggiate si uniscono, sono rimaste incastrate tra le lamiere delle auto. Estratti dai Vigili del Fuoco, le loro condizioni sono subito apparse gravi. Un ferito è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma con l'eliambulanza. L'intervento è ancora in corso.