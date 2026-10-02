Scontro tra auto e moto a Castel San Giovanni, grave un 15enne

Grave incidente nella serata di venerdì 2 ottobre a Castel San Giovanni. Intorno alle 21, in via Malvicino, si sono scontrate una Mercedes e una moto sulla quale viaggiava un ragazzo di 15 anni.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118 e i carabinieri di Sarmato. Il ragazzo è stato subito soccorso e sottoposto alle prime cure, che si sono protratte a lungo sul luogo dell’incidente.

Le sue condizioni si sono però aggravate, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato allo stadio di Castel San Giovanni, dove il quindicenne è stato trasferito per essere poi trasportato d’urgenza al Policlinico di Pavia.

Ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.