Scontro tra auto e moto a Castel San Giovanni, grave un 15enne
Le condizioni del ragazzo si sono aggravate dopo lo schianto in via Malvicino. Trasportato d’urgenza in eliambulanza al Policlinico di Pavia
Redazione Online
|2 ore fa
Il ferito viene caricato sull'ambulanza atterrata allo stadio di Castel San Giovanni - © Libertà/Massimo Bersani
Grave incidente nella serata di venerdì 2 ottobre a Castel San Giovanni. Intorno alle 21, in via Malvicino, si sono scontrate una Mercedes e una moto sulla quale viaggiava un ragazzo di 15 anni.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118 e i carabinieri di Sarmato. Il ragazzo è stato subito soccorso e sottoposto alle prime cure, che si sono protratte a lungo sul luogo dell’incidente.
Le sue condizioni si sono però aggravate, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato allo stadio di Castel San Giovanni, dove il quindicenne è stato trasferito per essere poi trasportato d’urgenza al Policlinico di Pavia.
Ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
I primi soccorsi al ragazzo (foto Bersani)
L'arrivo dell'eliambulanza allo stadio (foto Bersani
La strada dove è avvenuto l'incidente (foto Bersani)
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
2.
Maria Suarez, da Maracaibo a Piacenza con scalo in Spagna
3.
Schianto auto-moto e balzo di tre metri, ragazza impigliata con i capelli nella ruota
4.
Il cane guida Brigida è anziano e a volte sporca nell’androne: «Chiedo solo un po’ di comprensione»