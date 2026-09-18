Scontro tra auto, mobilitazione per due incidenti

Due incidenti stradali si sono verificati nella serata di oggi, 18 settembre 2026, sulle strade della bassa Valnure. Poco dopo le 22,30 due auto si sono scontrate tra Podenzano e Grazzano Visconti. Il secondo incidente, intorno alle 23, è invece avvenuto di fronte all'ex base aeronautica di San Damiano, nel territorio di San GIorgio.

Mobilitazione di mezzi e soccorritori in entrambi i casi. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Alcune persone sono state portate all'ospedale, ma il bilancio dei due incidenti in tarda serata non era ancora chiaro.