Scontro tra due auto, un uomo all'ospedale

Scontro fra due auto lungo la strada che collega Fiorenzuola a Cortemaggiore verso mezzogiorno di venerdì 28 agosto 2026. Due persone rimaste ferite. Un uomo, più grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza.

Secondo quanto appreso, un'auto stava uscendo da un distributore quando è stata urtata dall'altra vettura che viaggiava in direzione di Cortemaggiore. Sul posto i mezzi inviati dal 118, vigili del fuoco e carabinieri.