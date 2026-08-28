Scontro tra due auto, un uomo all'ospedale
L'incidente è avvenuto a Fiorenzuola, lungo la strada che porta a Cortemaggiore. Una vettura usciva da un'area di servizio quando è stata urtata
Redazione Online
|2 ore fa
Intervento del 118 (foto di repertorio)
Scontro fra due auto lungo la strada che collega Fiorenzuola a Cortemaggiore verso mezzogiorno di venerdì 28 agosto 2026. Due persone rimaste ferite. Un uomo, più grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza.
Secondo quanto appreso, un'auto stava uscendo da un distributore quando è stata urtata dall'altra vettura che viaggiava in direzione di Cortemaggiore. Sul posto i mezzi inviati dal 118, vigili del fuoco e carabinieri.
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