Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Scontro tra due auto, un uomo all'ospedale

L'incidente è avvenuto a Fiorenzuola, lungo la strada che porta a Cortemaggiore. Una vettura usciva da un'area di servizio quando è stata urtata

Redazione Online
|2 ore fa
Intervento del 118 (foto di repertorio)
Intervento del 118 (foto di repertorio)
1 MIN DI LETTURA
Scontro fra due auto lungo la strada che collega Fiorenzuola a Cortemaggiore verso mezzogiorno di venerdì 28 agosto 2026. Due persone rimaste ferite. Un uomo, più grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza.
Secondo quanto appreso, un'auto stava uscendo da un distributore quando è stata urtata dall'altra vettura che viaggiava in direzione di Cortemaggiore. Sul posto i mezzi inviati dal 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Gli articoli più letti della settimana