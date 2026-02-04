Semirimorchio rubato a Torino sei mesi fa, la Polizia locale lo trova a Piacenza

La Polizia Locale di Piacenza ha recuperato un semirimorchio provento di furto, restituendolo ai legittimi proprietari. Nei giorni scorsi, il titolare di una ditta di autotrasporti di Torino si è rivolto alla Centrale Operativa di via Rogerio, stupito di aver ricevuto alcune notifiche per sanzioni al Codice della Strada, elevate in Strada dei Dossarelli, riferite a un semirimorchio di sua proprietà lasciato in sosta senza motrice. Il furto del mezzo, però, era stato denunciato nel luglio dello scorso anno.

Immediato l’intervento sul posto di una pattuglia del Comando cittadino. Gli agenti hanno individuato il veicolo nell'area segnalata e, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito e incrociato i dati con la denuncia di furto, hanno confermato la corrispondenza del veicolo.

Il semirimorchio è stato quindi rimosso e messo in sicurezza presso la depositeria autorizzata Fratelli Varani. Nella giornata del 3 febbraio sono state completate le procedure per il ritiro del mezzo, che è tornato finalmente nella disponibilità del titolare. "Questo episodio sottolinea l'importanza della collaborazione diretta tra cittadini e Polizia Locale. Grazie alla tempestiva segnalazione dell'imprenditore e alla prontezza operativa dei nostri agenti - è il commento che arriva dal Comando tramite una nota del Comune - è stato possibile concludere positivamente una vicenda iniziata mesi fa con un furto, restituendo un importante strumento di lavoro alla ditta interessata".