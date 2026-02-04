Sette tentati furti in poche ore sventati da cittadini e carabinieri

Sette episodi in poche ore tra Piacenza e provincia. Ladri messi in fuga da residenti e dall’intervento tempestivo dei carabinieri. Nessun colpo è andato a segno.

Nel corso della serata del 3 febbraio, tra le 18 e le 21,30, si è verificata un’intensa sequenza di tentativi di furto tra il capoluogo e alcuni comuni della provincia. Grazie alla decisa reazione dei residenti e all’immediata attivazione delle pattuglie del Comando provinciale carabinieri di Piacenza, nessuno dei colpi ha avuto esito positivo. Lo fa sapere un comunicato dell'Arma.

A Piacenza, intorno alle 20,50, una residente di via R.Fugazza ha allertato i carabinieri dopo aver udito dei rumori sospetti provenire dall’esterno dell’abitazione. Affacciandosi, la donna ha notato un individuo vestito completamente di scuro, con passamontagna e jeans, intento a forzare la porta finestra dell’appartamento situato al primo piano. Alla vista della donna, l’uomo si è immediatamente dileguato. Un equipaggio del Radiomobile, giunto rapidamente sul posto, ha eseguito un sopralluogo completo dell’area, estendendo le verifiche anche ad altre abitazioni limitrofe. Poco dopo, alle 21,05, un tentativo analogo è stato segnalato in via Vittorio Gadolini, sempre a Piacenza. In questo caso, un uomo travisato, vestito di nero e con una lampada frontale sul capo, ha tentato di entrare nell’abitazione approfittando del buio. La presenza della figlia del proprietario ha interrotto l’azione del ladro, che si è dato immediatamente alla fuga. La descrizione del soggetto è risultata compatibile con quella fornita per l’episodio precedente, lasciando ipotizzare che si sia trattato della stessa persona. Alle 21:25, un’altra segnalazione è giunta da via Luigi Marzioli, sempre nel capoluogo. Il proprietario di un’abitazione ha riferito di aver visto tre individui sconosciuti all’interno del proprio giardino. I soggetti, notando la presenza dei residenti, si sono immediatamente dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I militari del Radiomobile, già presenti in zona per i precedenti episodi, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione e avviato accertamenti sull’area circostante.

Anche in provincia si sono registrati episodi simili, distribuiti in pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. A Cortemaggiore, in via Trieste, verso le 19, il proprietario è stato contattato telefonicamente dal figlio, presente in casa con la madre, dopo aver udito strani rumori. Una volta rientrato, l’uomo ha scoperto che una delle porte finestre del primo piano era stata forzata e che il vetro risultava infranto. I ladri, accortisi della presenza di persone all’interno, si sono allontanati senza riuscire a entrare. La pattuglia della locale stazione ha eseguito i rilievi e raccolto la testimonianza dei presenti, che non hanno potuto fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili. A Fiorenzuola, alle 19,15 circa, un residente di via Emilio Salgari ha trovato la propria abitazione in disordine al rientro. Ignoti si erano arrampicati fino al primo piano, avevano forzato una porta finestra e si erano introdotti all’interno. Tuttavia, dopo aver notato la presenza di telecamere di videosorveglianza, i malintenzionati hanno danneggiato una delle videocamere e si sono allontanati, senza asportare nulla. Il proprietario ha dichiarato di voler esaminare con calma le registrazioni per verificare se fosse possibile ricavare ulteriori elementi identificativi. L’abitazione non risultava protetta da impianto di allarme, e il danno non era coperto da assicurazione. Due tentativi si sono verificati nel Comune di Alseno, in due abitazioni distinte. In via don G. Scrivani, intorno alle 20, i proprietari hanno constatato che ignoti si erano introdotti in casa dopo aver forzato una porta finestra. I ladri avevano rovistato tra i mobili e negli armadi, ma non avevano portato via nulla. Anche in questo caso, l’abitazione non era dotata di allarme o telecamere, e i danni non erano coperti da assicurazione. I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola hanno effettuato un’accurata ispezione per eventuali impronte o segni utili alle indagini. Pochi minuti dopo, alle 20,15 circa, un altro episodio ha coinvolto un’abitazione situata in viale Giacomo Matteotti, sempre ad Alseno. I ladri, nel tentativo di accedere all’appartamento mentre i proprietari stavano cenando, hanno utilizzato una scala prelevata direttamente dal cortile. I coniugi, insospettiti da alcuni rumori provenienti dall’esterno, si sono affacciati alle finestre senza notare nulla, ma hanno poi visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, scoprendo che due persone, travestiti e con guanti, avevano cercato di penetrare nell’abitazione. Anche in questo caso, non è stato asportato nulla e non si è registrato alcun danno.

In tutti gli episodi la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine si è dimostrata, ancora una volta, un elemento fondamentale nella prevenzione dei reati predatori.