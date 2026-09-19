Sorpresi in un’abitazione disabitata con un tubo di rame, due uomini denunciati

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, i carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 44 e 27 anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione. L’intervento è scaturito nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio.

Intorno alle ore 13.45, mentre transitavano in località San Nazzaro, lungo via Granelli, i militari hanno notato un’autovettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione disabitata. Il veicolo presentava lo sportello del conducente aperto, le chiavi inserite nel quadro di accensione e i sedili posteriori reclinati. Anche il cancello di accesso alla proprietà risultava aperto. Entrati nel cortile per verificare la situazione, i carabinieri hanno individuato due uomini, uno dei quali teneva tra le mani un oggetto metallico.

Alla vista della pattuglia entrambi avrebbero tentato di allontanarsi: uno è stato immediatamente fermato, mentre il secondo, dopo essersi inizialmente dileguato nei campi circostanti, è tornato sul posto ed è stato identificato. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno recuperato l’oggetto metallico, risultato essere un tratto di tubo pluviale in rame lungo complessivamente circa tre metri, accartocciato e piegato in più punti. All’interno dell’edificio, che appariva vandalizzato, è stata inoltre riscontrata la presenza di una stanza predisposta per essere temporaneamente utilizzata.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso. Il tubo in rame è stato sottoposto a sequestro penale. Dalle verifiche effettuate è inoltre emerso che l’autovettura utilizzata da uno dei soggetti era priva della prescritta copertura assicurativa. Il conducente è stato pertanto sanzionato e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.