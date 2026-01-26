Sospetti bocconi avvelenati in viale Maculani, un cane in fin di vita

Un piccolo Cavalier king se l’è vista brutta domenica sera lungo viale Maculani. Sceso con il proprietario per la consueta passeggiata, ha manifestato poi i sintomi di un avvelenamento ed è stato portato d’urgenza nella clinica veterinaria aperta a quell’ora. Qui ha ricevuto le prime cure, proprio destinate a contrastare un avvelenamento. In mattinata le sue condizioni sono apparse migliorate. Forse grazie alla tempestività dell’intervento veterinario.

E’ comunque cresciuta l’apprensione fra i numerosi proprietari di cane che gravito nell’area di via Borghetto, via San Bartolomeo, centro storico della zona Nord. In particolare si ha il sospetto che sia stato un boccone avvelenato a causare la crisi del cane. E’ la prima volta che si verifica un episodio simile in quel tratto fra la fine di via Balsamo e appunto l’area di sgambamento che sta di fronte alle Mura Farnesiane. Per precauzione i proprietari dei cani stanno evitando che gli amici a quattro zampe entrino nelle aree verde fuori da quella di sgambamento. Episodi simili si sono verificati in città, fra i quali si ricordano quelli vicino all’Istituto Colombini, sempre in centro storico. Fra i molti amici dei cani, c’è però anche chi punta il dito contro le deiezioni abbandonate in città.