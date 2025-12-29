Sovrintendente della Polizia Penitenziaria blocca un ladro e ne evita il linciaggio

Momenti di tensione oggi pomeriggio verso le 15,30 circa , nei pressi di piazzale Roma dove uno straniero, non ancora identificato dalla Polizia Locale, avrebbe rubato una bicicletta elettrica nei pressi di via Capra. Sul posto, subito sono giunte due volanti della Polizia Locale chiamate a seguito di una lite avvenuta tra il presunto ladro ed il proprietario aiutato anche da altri suoi connazionali. Appena giunta la Polizia Locale il presunto autore del furto ha tentato di scappare, mentre veniva ricorso dagli uomini della Polizia Locale e da altre persone. L’uomo ha iniziato a correre contro senso, sulla strada malgrado le auto che provenivano da via Colombo ed è proprio qui che un sovrintendente della Polizia Penitenziaria fuori servizio, vedendo quell’uomo correre e intravedendo degli uomini della Polizia Locale che lo rincorrevano, non ha esitato a scendere dall’auto qualificandosi e cercando di bloccare l’uomo che, vistosi chiuso, con uno scatto ha cambiato corsia cercando di seminare anche l’agente. Quest'ultimo ha continuato ad inseguire e con uno scatto olimpionico si è buttato addosso all’uomo bloccandolo sulla strada incurante delle auto, che vista la scena, per fortuna si sono fermate. Una volta bloccato l’uomo, il primo a giungere sul posto sembrerebbe che sia stato proprio il proprietario della bici che avrebbe subito il furto e che avrebbe cercato di colpire il presunto ladro. Il Sovrintendente della Polizia Penitenziaria si è qualificato più volte cercando di evitare il linciaggio, facendo scudo col proprio corpo, visto che subito dopo sono giunti altri amici della vittima e subito gli agenti della polizia locale. L’uomo è stato nel frattempo fermato in attesa di verificare quanto accaduto. Lo fa sapere con una nota inviata alla stampa il sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp.