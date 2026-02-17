Spaccio in via Emilia Pavese, denunciato tunisino 32enne

Un tunisino 32enne è stato denunciato dalla polizia di Piacenza per spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di sabato 14 febbraio gli equipaggi in borghese della Squadra Mobile, durante la perlustrazione delle zone segnalate quotidianamente dai cittadini per la presenza di persone dedite ad attività illecite, hanno notato in via Emilia Pavese un soggetto che, con circospezione, cedeva verosimilmente della sostanza stupefacente all’autista di un veicolo fermo in mezzo alla carreggiata. Lo hanno immediatamente bloccato e identificato: si tratta di un tunisino di 32 anni in regola con le norme per il soggiorno in Italia e domiciliato a Piacenza, ed è stato trovato in possesso di 635 euro, presunto provento dello spaccio.

E' stato fermato anche l’acquirente, un tunisino di 40 anni in regola con le norme per il soggiorno in Italia, residente a Piacenza, che aveva comprato una dose di cocaina.

Lo spacciatore, accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente. La sua posizione è inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente