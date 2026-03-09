Sul treno con hashish e coltello: denunciato un minorenne

Un minorenne è stato denunciato dai carabinieri per possesso di 47 grammi di hashish e di un coltello serramanico con lama da 12 centimetri. E' l'esito di un controllo dei carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola scattato nella serata del 6 marzo su un treno regionale, dopo la segnalazione di un passeggero insospettito dal comportamento di due ragazzi presenti sul convoglio. L'intervento è avvenuto durante la fermata del treno presso lo scalo di Fiorenzuola. I militari dell’Aliquota Radiomobile, una volta saliti a bordo, hanno identificato i due giovani e approfondito gli accertamenti. Uno dei due, un 16enne nato in Italia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 47 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con lama lunga 12 centimetri.

Per il giovane è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Bologna per porto abusivo di coltello a bordo di treno e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri. Al termine delle formalità, il minore e il ragazzo che era con lui sono stati affidati ai rispettivi familiari. Sono scattate anche sanzioni amministrative per i genitori del minore denunciato.