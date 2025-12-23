Tavolini come slittini giù dal sagrato di San Francesco

I gradini del sagrato di San Francesco usati come pista da discesa, i tavolini del bar sottostante come slittini. E' accaduto la notte scorsa in pieno centro storico cittadino. Protagonisti in negativo una banda di giovani che sono stati visti da un abitante della zona compiere gli atti vandalici. Che nelle loro teste ci fosse il pensiero alle prossime olimpiadi invernali di Milano-Cortina (improbabile) oppure la semplice volontà di trasgredire con comportamenti anti-sociali (più verosimile) poco importa ai titolari del bar. Una volta riaperto, al mattino, hanno avuto la sgradita sorpresa di trovare i tavolini rigati e anche danneggiati con crepe varie. Le telecamere della zona potrebbero dare indicazioni importanti per rintracciare i responsabili dell'atto vandalico.